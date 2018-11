La cantante salsera Yahaira Plasencia visitó el set de 'En boca de todos' y reveló que antes de su gira por México se sometió a un 'arreglito' en el cuerpo.

"Fue un reducción de cintura, porque siempre he sido bien cuadrada. Me siento mejor, me gusta, es que no tenía cintura", dijo la salsera.

Ricardo Rondón le midió la cintura y el resultado fue de 55 centímetros.

La cantante peruana también se animó a desfilar en el programa para lucir su nueva figura.

Yahaira Plasencia confiesa que se hizo un 'arreglito' en la cintura. (América TV)

TE PUEDE INTERESAR: