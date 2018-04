Yahaira Plasencia revela el porqué de su 'tropiezo': "Me alejé de Dios, pero estoy de nuevo a su lado"

Desde que salió a la luz su romance con Jefferson Farfán , la vida de Yahaira Plasencia se convirtió en una palestra del espectáculo. Portadas, el tema central de los magazines, el personaje más buscado de los eventos.

Hubo un tiempo, incluso, en que la salsera no podía salir de su casa debido a la carga mediática. Sobre todo después de que Jerson Reyes contara que le fue infiel a la 'Foquita' y que tuvieron más que un 'affaire'.

Esta vez, al parecer, 'La reina del Totó' quiere dejar atrás aquellos momentos y ha decidido entregarse a una vida tranquila, enfocada en su trabajo. A través de su cuenta de Instagram , reveló por qué tuvo 'tropiezos' en algún momento de su carrera.

"Agradecida con mi Dios por todo lo que me da, siento una paz y tranquilidad que solo tú me das, Señor. Nuevamente a tus pies. Nunca me abandonaste y sé que jamás lo harás", se lee al comienzo de su mensaje en esta plataforma social.

"Me alejé, pero estoy de nuevo a tu lado. Gracias por todo mi señor", concluye su publicación, que ya superó los 4500 likes. La salsera acaba de lanzar el cover 'Amantes', junto a Michel Robles.