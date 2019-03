Yahaira Plasencia se pronuncia sobre el fin de la relación de Ivana Yturbe y Jefferson Farfán [FOTOS]

La salsera Yahaira Plasencia estuvo como conductora del programa 'Estas en todas y se pronunció por la corta relación que tuvo su ex pareja Jefferson Farfán con la modelo Ivana Yturbe.

La cantante aseguró que hace un buen tiempo no mantiene ninguna comunicación con el futbolista del Lokomotiv y señaló que no conoce a la modelo.

"(Con Farfán) Yo no tengo comunicación hace muchísimo tiempo. Creo que tampoco debería meterme en el tema de ellos porque no tengo nada que ver. Yo no tengo contacto con él (Farfán) hace tiempo y a Ivana no la conozco", dijo la salsera.

Yahaira Plasencia también comentó que se enteró del 'ampay' entre Ivana Yturbe y Mario Irivarren por redes sociales.

Yahaira Plasencia se refirió a la ruptura amorosa de Ivana Yturbe y Jefferson Farfán. (América TV)

TE PUEDE INTERESAR: