La entrevista de Yahaira Plasencia a ‘Cuto’ Guadalupe en su podcast ‘Hablando con la Yaha’ continúa dando qué hablar y es que es la primera vez que la artista habla abiertamente sobre su pasado con Jefferson Farfán.

Durante su conversación con la salsera, el exfutbolista de Universitario de Deportes no dudó en recriminarle la actitud poco humilde que tuvo luego de alcanzar la fama por su relación con ‘La Foquita’.

“Has evolucionado; pero en el camino pasaron ciertas cosas. El ego es así”, le dijo el expelotero a la artista, resaltando así que en la actualidad ha demostrado notables cambios.

Lejos de negar haber sido poco humilde, la intérprete de ‘Y le dije no’ reconoció que se dejó llevar por la fama. Sin embargo, dijo que su actitud se debió a los fuertes ataques que recibía por su escándalo de infidelidad.

"Tampoco tenía un equipo que me dijera Yahaira haz esto, haz lo otro. Me mareé muchísimo, pero también estaba como muy a la defensiva, tenía a medio Perú llamándome de la P hasta lo peor. No sabía cómo actuar", señaló la 'Reina del totó'.









Andrés Hurtado arremete contra Yahaira Plasencia

La semana pasada, Yahaira Plasencia anunció su salida del programa ‘Al Sexto Día’ tras algunos meses al aire. Aunque hubo muchas críticas en su contra, la cantante optó por guardar silencio. Sin embargo, Andrés Hurtado, no se quedó callado y arremetió contra la salsera.

Todo sucedió en su programa ‘Porque Hoy Es Sábado Con Andrés’, de la misma casa televisora, donde le dieron la bienvenida a Laura Spoya al canal por ser la nueva conductora de ‘Al Sexto Día’.

“La chica que trajeron a conducir... La tienes fácil. Tú (Laura Spoya) no eres un reemplazo de nadie. Es más, Laura ya había pasado el casting de ‘Al Sexto Día’, solo que fue un error del productor (traer a Yahaira)”, dijo.

El conductor señaló que Yahaira tiene talento para el baile y el canto, pero dejó entrever que no dio la talla como conductora de televisión.

"Yahaira es una chica que hace un show lindo, pero que haga show nomás. Tiene talento para baile, canta bonito, me encanta, hace un show, pero ahí nomás", concluyó.





