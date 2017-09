Yahaira Plasencia tras pelea con Rosángela Espinoza: "Pido disculpas al público" [VIDEO]

Las imágenes que emitió ayer 'Esto es guerra' lo decían todo. En estas, Yahaira Plasencia y Rosángela Espinoza se enfrentaron a golpes como parte de un juego en el reality de televisión.

De inmediato, los cuestionamientos de sus seguidores no se hicieron esperar. Ante ello, Plasencia hizo un mea culpa y difundió unas disculpas a través de su Instagram oficial.

Pelea entre Yahaira Plasencia y Rosángela Espinoza.

"Quiero dirigirme a las personas, niños y jóvenes que me siguen en 'EEG'. Ayer, en un juego con mi compañera (Rosángela Espinoza) tuve una mala actitud, que estoy segura no es ningún buen ejemplo. No hay justificación, yo me muestro tal cual soy. Por eso, quiero pedirle disculpas y destacar que 'EEG' es un programa que solo se preocupa por llegar a sus hogares de la forma más sana y divertida", escribió la cantante como mensaje que acompaña su postal.

Aseguró además que es una joven orgullosa de ser de "barrio" pues considera que "las personas más exitosas salimos de lo más humilde. Y el lugar no hace a la persona, sino la educación".