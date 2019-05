Yahaira Plasencia se asocia con productor de Marc Anthony para internacionalizar su música [VIDEO]

Apunta alto. La salsera firmó contrato con el productor de artistas más famosos de la música latina y a pesar de todos los rumores, Yahaira ha demostrado que su éxito y sus nuevos proyectos son gracias a su talento y perseverancia.

“Estoy contenta, estoy feliz, he luchado mucho, me he caído y me he levantado muchas veces, y ahí está el punto, en nunca rendirse, a perseguir sus sueños y aquí está el resultado”, dijo la salsera, de este modo, expresó su emoción por su trabajo junto a Sergio George.

Sergio George es uno de los productores más respetados en el mundo de la música. Es un pianista, compositor, director musical y productor de discos exitosos. Ha trabajado para Thalía, Tito Nieves, Victor Manuel, La India, Maluma, Gloria Trevi, entre otros cantantes famosos mundialmente, y ahora con Yahaira Plasencia.

El nuevo producto Yahaira se encargará que la carrera de la salsera sea conocida internacionalmente.

“Tiene el paquete completo para tener éxito”, dijo George.

Él vio pasión, talento, disciplina y una artista que el público realmente apostaba por ella. Asegura que Yahaira tiene mucho para estar en el mundo artístico y que su carrera llegue lejos.

“Lo que busco es que el peruano la apoye, que apoye su música y por eso estamos grabando acá en Perú”, agregó el productor.

SOBRE LOS RUMORES

Cuando Sergio George decidió trabajar con Yahaira, salieron rumores que decían que Jefferson Farfán lo había contratado.

“Eso es totalmente falso”, dijo el productor.

“Las personas que inventan cosas son infelices, que hablen o no hablen me tiene sin cuidado, estoy en otra etapa de mi vida”, fue el mensaje de Yahaira a todas las personas y los medios que inventan cosas sobre ella y que siguen vinculándola con su ex pareja.