"El amor se celebra": Yahaira Plasencia sobre presunto romance entre Jefferson Farfán y Xiomy Kanashiro

Yahaira Plasencia se pronunció sobre el presunto romance entre Jefferson Farfán, su expareja, y la bailarina Xiomy Kanashiro, quienes recientemente fueron vistos juntos en una playa.

Aunque la cantante se mostró feliz por la nueva etapa romántica del exfutbolista, pidió que ya no la vinculen más con la 'Foquita'.

“Mira, el amor se celebra, todos lo celebramos siempre, pero ya no me pregunten por él, no me vinculen más porque eso (su relación con Jefferson) pasó hace muchos años”, declaró a Trome.

Jefferson Farfán y Xiomy Kanashiro fueron vistos en Punta Hermosa

Los rumores sobre un posible romance entre Jefferson Farfán y Xiomy Kanashiro han tomado más fuerza en las últimas semanas, luego de que ambos fueran vistos juntos en diversas ocasiones. Ahora, la modelo y el exfutbolista fueron captados compartiendo un momento en la playa.

Una de los escenas más comentadas ocurrió durante el cumpleaños de la exbailarina de Alma Bella, donde el exfutbolista no solo asistió, sino que también la ayudó a cargar la torta, un gesto que fue interpretado como una muestra de cercanía.

El programa 'Amor y Fuego', difundió imágenes en las que se les observa compartiendo un día de playa en Punta Hermosa. Según este programa, las imágenes fueron captadas el domingo 26 de enero y muestran a Farfán disfrutando del mar mientras Kanashiro lo observa sentada bajo una sombrilla.

Aprovecha la NUEVA EXPERIENCIA, recibe por correo y por Whatsapp nuestro periódico digital enriquecido. Perú21 ePaper.

¡Ahora disponible en Yape! Búscanos en YAPE Promos.

VIDEO RECOMENDADO: