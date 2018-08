Ante los constantes rumores de una reconciliación con Jefferson Farfán , la cantante salsera Yahaira Plasencia negó tajantemente esas especulaciones y aseguró que se encuentra disfrutando su soltería.

"Eso ya es pasado. Yo estoy en una nueva etapa de mi vida, contenta, feliz, y eso ya está enterrado. Olvídate, eso está más que cerrado", dijo la salsera a las cámaras de 'América espectáculos'.

Yahaira Plasencia también descartó tener una amistad con la 'Foquita' y señaló que espera encontrar a su pareja ideal.

"No, no hay nada (amistad). Ya quisiera tener un enamorado, no tengo a nadie todavía. No aparece el hombre indicado. Si aparece por ahí mi chico ideal, bienvenido sea".