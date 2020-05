La cantante Yahaira Plasencia realizó un video de Instagram para acabar con las especulaciones sobre su salud y señaló con pruebas que ella no tiene COVID-19, a diferencia de su pareja sentimental, el futbolista Jefferson Farfán.

“Me veo en la obligación de poner mi prueba, que salió negativo, para que ya dejen de decir cosas que no son, no me jugaría con un tema tan delicado”, dijo la salsera al inicio de su video.

“Yo he estado internada casi 3 semanas en la clínica porque me operaron de los riñones. Cuando me dieron de alta, Jefferson ya presentaba los síntomas del COVID-19 y lo pusieron en aislamiento. Cuando llegué a casa, lo mismo hicieron conmigo”, agregó.

Además, la intérprete de la canción “Y le dije no” recalcó que se encuentra en aislamiento social y que tanto ella como Jefferson Farfán vienen recuperándose satisfactoriamente, ella de la operación a los riñones, mientras que el deportista del COVID-19.

“Venimos recuperándonos tranquilos y cumpliendo la cuarentena, cada uno con su tratamiento, yo de los riñones y él del COVID-19. Aquí nadie ha contagiado a nadie, estoy bien y vamos a estar bien”, concluyó Yahaira Plasencia.

Yahaira Plasencia asegura que ella no contagió a Jefferson Farfán de coronavirus. (Video: Instagram)

