Yahaira Plasencia: 'Mis dos carros y mi departamento los compré, nadie me los regaló'

Respondió sin filtro. Yahaira Plasencia está hastiada de que aseguren que sacó provecho de la relación que mantuvo con Jefferson Farfán . En conversación con ' América Espectáculos ', la salsera aseguró que lo único que disfrutó de la 'Foquita' fueron los momentos felices.

Además, dejó claro que todo lo que tiene —dos carros y un departamento—, lo obtuvo gracias a su esfuerzo y arduo trabajo; no con ayuda del futbolista.

"Si hubiera sido una persona que haya querido algo más con él, hubiera tenido un departamento propio, tuviera un carro del año, hubiera aprovechado muchas cosas con él" , manifestó.

"Los carros que yo tengo, los dos carros que tengo, son míos, de mi esfuerzo, a mi nadie me los compró. Y si tengo mi departamento, que recién lo estoy pagando, es por mi esfuerzo. O sea, ya, yo entiendo que a la señora le moleste, pero ya no tiene por qué hablar de mí, y si quiere hablar, que siga hablando, yo no le voy a contestar" , agregó.