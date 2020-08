La cantante Yahaira Plasencia se pronunció por el supuesto viaje de su pareja, Jefferson Farfán, y Karen Dejo a Colombia en el 2010.

"Jefferson (Farfán) ya lo está resolviendo. Estoy tranquila en mi relación. Hablen lo que hablen, lo harán por algo. Todo está muy bien", expresó Yahaira Plasencia a las cámaras de América espectáculos.

En otro momento, Yahaira Plasencia volvió a pedirle a su ex grupo ‘Son Tentación’ que dejen de hablar de ella. “Lo único que quiero es que ya no toquen mi nombre más (…) Si quieren salir en algún canal que lo hagan por sus propios medios, pero que no hablen más de mí”, manifestó.