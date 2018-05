Yahaira Plasencia a Melissa Klug: "La gente infeliz habla de todo el mundo" [VIDEO]

No se sueltan. Yahaira Plasencia se pronunció sobre las últimas declaraciones de Melissa Klug , quien le aconsejó ir a un psicólogo por haber sido la burla nacional tras el final de su relación con Jefferson Farfán .

“¿En serio? Ay, no sé. Yo no le respondo a nadie, no quiero hablar absolutamente de nadie. Yo siempre he dicho la gente feliz no habla de nadie, la gente infeliz habla de todo el mundo” , dijo en declaraciones a América Espectáculos.

La conductora de ‘Trapitos al aire’ también aseguró que la salsera habla del futbolista para no perder vigencia. Sin embargo, Yahaira aclaró que desde que terminó su relación, nunca se ha referido al jugador del Lokomotiv.

“Nunca hablo de él, no tengo por qué hacerlo. Nunca me senté en un programa, nunca me pagaron, nunca he hablado delante de un banner porque no me gusta. Fue una relación bonita, pero ahí quedó y punto”, dijo.



Por otro lado, la cantante se mostró feliz con su performance del último sábado en ‘El artista del año’ , donde imitó a Christina Aguilera al ritmo de la canción ‘Falsas esperanzas’. “Me siento súper bien con lo que hice”, finalizó.