Yahaira Plasencia y Maricielo Effio arremeten contra Rosángela Espinoza [VIDEO]

Luego de que Rosángela Espinoza pusiera en tela de juicio la labor como jurado de Yahaira Plasencia y Maricielo Effio en la secuencia de baile del reality 'Esto es guerra', ambas figuras arremetieron contra la ‘chica selfie’ y defendieron su trabajo.

“Rosángela Espinoza ha tratado de buscarme para ganar pantalla. Si ella me menosprecia o no, me da igual porque para mí es nada. Pero Maricielo, es bailarina profesional, ha sido mi maestra y que esta chiquita, minimice su trabajo, me parece mal”, señaló Yahaira Plasencia.

En tanto, la bailarina Maricielo Effio lamentó las palabras que tuvo la 'guerrera' en su contra.

“Yo le recomendaría que ingrese a Wikipedia y lea todo lo que he realizado. Más allá de cualquier carrera que pueda tener, me da pena porque fui su refuerzo en un par de ediciones (en otro reality)”, expresó Maricielo y negó haberse burlado del performance de la ‘guerrera’.

La novel actriz, Milett Figueroa , quien también forma parte de jurado del concurso de baile de ‘Esto es guerra’, también opinó al respecto.

“Le dije a Maricielo que no tiene por qué responderle (a Rosángela). Acá estamos en calidad de jurado. Si la producción te invitó es porque te ven capacidades. Ponerte pico a pico con el jurado está demás. Hay que saber ser profesional”, dijo Milett.