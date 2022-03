Yahaira Plasencia evitó pronunciarse sobre la supuesta relación que tendrían Jefferson Farfán y Olenka Mejía, su expareja y su excuñada respectivamente. Sin embargo, en su último concierto no dudó en pronunciarse indirectamente y mandar sus dardos más intensos contra la parejita.

“Acá hay un chocolate, esos que ya no me gustan. Ahora me gusta chocolate blanco (...) Levante la mano la soltería, todo el mundo incluyéndome a mí. Escuchen la canción las mujeres heridas”, dijo la cantante.

Sus comentarios han sido interpretados como una indirecta bastante directa para Farfán y Mejía, pues la joven indicó hace unos días que tiene un romance con el jugador de Alianza Lima.

Si bien hace unos días no quiso decir nada a pesar de haber sido consultada directamente, la intérprete de “Cobarde” aprovechó su última presentación para dejar en claro que la noticia no es de su agrado.

