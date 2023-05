Yahaira Plasencia realizó una reveladora entrevista para el canal de YouTube de Carlos Carlin, la cual será transmitida este jueves 18 de mayo. Durante esta conversación, la artista abordó diversos aspectos de su vida y habló sobre las personas que alguna vez estuvieron presentes en su entorno.

Horas antes de la publicación oficial de la entrevista, se lanzó un adelanto en el que se le plantea a Yahaira Plasencia la incógnita sobre la razón por la cual ‘Cuto’ Guadalupe, el tío de Jefferson Farfán, la odia.

“Nunca en mi vida lo he visto, le caigo mal seguro (...) Te juro que no sé, la verdad que no” , contestó la cantante.

Carlos Carlin no dejó pasar la oportunidad de preguntarle a Yahaira Plasencia sobre Jefferson Farfán, con quien mantuvo una relación sentimental hace años. “O sea, con su sobrino (Jefferson Farfán) te llevas bien, tienes una buena relación, ¿no es cierto?” , la cuestionó.

Ante la interrogante, Yahaira sorprendió con su respuesta. “¿Quién es su sobrino? Aaah, ah. No, no, cero comunicación” . No obstante, la salsera dijo que terminaron la relación de buena manera.