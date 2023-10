Todo un show. Yahaira Plasencia compartió con sus seguidores un tierno video donde un fan le hace una inesperada propuesta de matrimonio en pleno show en el Real Plaza Centro Cívico. El video se hizo viral en redes sociales y muchos de los seguidores de la salsera imaginaron que el afortunado era su novio Jair Mendoza , pero terminó siendo un niño.

Todo empezó cuando la modelo compartió con sus seguidores que le habían pedido la mano en pleno concierto. “Chicos hermosos, ¿cómo están? Les quiero contar que ya estoy en mi casita y contarles que estoy feliz. Estuve en el Real Plaza Centro Cívico, gran cantidad de gente que fue a ver el show. La verdad que estoy muy feliz, muy contenta”, expresó la salsera en su cuenta de Instagram.

“Gracias por todo el cariño, por todo el apoyo. A mi club de fans que estuvieron ahí. A toda la gente que estuvo ahí esperando ver mi show, estoy más que agradecida con todos ustedes”, añadió la ex de Jefferson Farfán.

Finalmente, la salsera no pudo ocultar su emoción por la propuesta que recibió: “Fue una tarde muy bonita. Me divertí muchísimo y ocurrió algo que no me lo imaginaba, me pidieron la mano”

En el siguiente video se ve a un tierno niño, identificado como Mathias, arrodillándose ante Yahaira Plasencia para proponerle matrimonio.

El hecho quedó registrado en redes sociales y muchos de sus fans no dudaron en etiquetar a su novio Jair Mendoza.

