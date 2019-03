Yahaira Plasencia e Ivana Yturbe se conocen en 'EEG' y sorprenden con este abrazo [VIDEO]

En el último programa de 'Esto es Guerra', Yahaira Plasencia fue la gran invitada al Sillón de la Verdad y se sometió a una serie de preguntas de los participantes del reality.

Lo que más llamó la atención fue su encuentro con Ivana Yturbe , quien hasta hace poco fue pareja de Jefferson Farfán, con quien la salsera tuvo una sonada relación.

Plasencia señaló que su relación con la 'Foquita' fue hace mucho tiempo y que no tuvo ningún tipo de "celos" al conocer que ambos habían iniciado un romance.

"No sé por qué hace tres años me siguen vinculando con mi ex pareja. No la conozco (a Ivana Yturbe), pero no tengo ningún problema", señaló la cantante.

Aprovechando que no se conocían, Yahaira e Ivana se saludaron dándose un abrazo.

Asimismo, Plasencia aconsejó a la modelo y le dijo que viva su vida y que no le importe lo que diga la gente.