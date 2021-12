La cantante Yahaira Plasencia dejó en claro que no volverá a ser parte del reality de competencia ‘Esto es guerra’ como ‘guerrera’ o combatiente’ debido a que “no hacía nada” y le dolía todo el cuerpo.

Plasencia estará dedicada al 100% a su carrera como cantante y dejó en el pasado su etapa como concursante de reality. Así lo dijo en una entrevista para América Espectáculos, donde pidió a los productores del programa de competencia que la llamen para ser jurado de algún concurso.

“No (regresaría a Esto es guerra) porque cuando estuve dos o tres meses me dolía todo el cuerpo. Aparte de eso no hacía nada. Peter o Mariana (productores del programa), si quieren contratarme que sea de jurado, baile, canto ustedes saben. Que no me hagan subir los cubos, agarrar las cosas, ni tirarme de 25 metros, ya no más”, señaló entre risas, Yahaira Plasencia.

Como se recuerda, la intérprete de ‘Cobarde’ ingreso a ‘Esto es guerra’ en enero de este año y fue parte de los ‘guerreros’. Durante su participación le costaba realizar los retos. Sin embargo, daba todo en cada duelo. Hasta que fue retirada por realizar una fiesta en plena pandemia de coronavirus.

Pero este año no fue la primera vez que Yahaira Plasencia pisó la pista del reality de América Televisión. Ella llegó como participante en el 2017, época en la que María Pía Copello y Mathías Brivio eran los conductores.

Yahaira Plasencia dice que no volvería a EEG

