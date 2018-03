Unas disculpas poco sinceras le costaron caro a Yahaira Plasencia. La madre de su sobrino, Olenka Mejía, la ha denunciado por difamación y exige una reparación civil de 100 mil soles por decir en televisión que está 'loca' e insinuar que su hijo no es del hermano de la salsera, Jorge Plasencia.

La joven llevará a los tribunales a la cantante, quien se retractó riéndose y asegurando que Olenka intenta obtener dinero con este escándalo.

"No le quiero dar dinero a nadie, no quiero que me saquen dinero -porque eso es lo que buscan- entonces no le voy a dar el gusto. Voy a retractarme y tener que cerrar la boca porque no es mi tema y Jorge se encargará", fueron las palabras de la cantante, declaraciones que fueron tomadas por Olenka como una burla.

Como se recuerda, Yahaira Plasencia tuvo duras palabras para la madre de su sobrino. "Ella sabe perfectamente que si ella le avisó tres meses después que tenía un hijo con Jorge era porque no sabía si el bebé era de Jorge porque el parto lo pagó otro chico", manifestó en una oportunidad durante una emisión de ' Amor de Verano'.

Pero no solo eso, la cantante aseguró que Olenka solo busca obtener dinero a utilizando a su hermano. "Fue una chica loca que se metió y punto, salió un hijo. Lamentablemente fue con ella", declaró en aquella oportunidad. Hoy sus palabras le pasan factura.