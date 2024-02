Yahaira Plasencia ha dado un radical giro en su carrera artística y este 10 de febrero debutará nada menos que como conductora del programa ‘Al sexto día’, emitido por Panamericana Televisión.

La salsera asumirá el reto de reemplazar a Mónica Cabrejos y mostrará así su nueva faceta profesional como presentadora de televisión, algo que celebró con emoción a través de sus redes sociales.

“Desde pequeña, siempre me ha gustado el baile, el canto, la actuación, todo lo relacionado al arte y a pesar de las carencias que vivía en aquel entonces, nunca permití que fueran obstáculo para perseguir mis sueños. Estoy emocionada de anunciar que este sábado 10 de febrero, a las 10 PM, debutaré como conductora en @alsextodia_oficial 💫 ¡Es mi primera vez y no podría estar más agradecida con @panamericana.pe por esta oportunidad!”, se lee en la publicación donde la artista confirma la noticia.









LLUVIA DE CRÍTICAS A YAHAIRA PLASENCIA

Como era de esperarse, no a todos los usuarios les cayó bien esta noticia y usaron el anuncio de la salsera para dejar sus críticas.

“Tantos jóvenes profesionales, egresados y muchos con título profesional sin trabajo y sin empleo y a una que no tendrá ni primer ciclo de universidad le premian de esa manera y todo por involucrarse con un Farfán por eso el Perú está como está pobre tv peruana”, “Ya que no la chuntas como cantante a ver si te liga como conductora”, “Habiendo muchos profesionales que se han quemado pestañas estudiando y con experiencia y ponen a una bailarina que lo único que sabe decir es NI OPINO, porque no puede armar ni una frase”, fueron algunos de los cuestionamientos.





