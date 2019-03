Yahaira Plasencia sobre Daniela Darcourt: "Se está mareando un poco"

Ante los constantes cuestionamientos a la cantante Daniela Darcourt por presuntamente llegar tarde a sus presentaciones y no tomarse fotos con sus seguidores, Yahaira Plasencia cree que su colega 'se está mareando por la popularidad'.

"Yo siento que Daniela de repente se está mareando un poco y ser mediática o popular en un país no es fácil. Es muy importante (tener los pies en la tierra)", dijo la ex pareja de Jefferson Farfán.

Yahaira Plasencia, quien en algún momento también fue criticada por sus actitudes, le dio consejos a Darcourt. "Yo me mareé mucho, pero siento que fue por el bullying y cargamontón que me hacían. Siento que Daniela tiene que estar tranquila, que hable con su equipo de trabajo, que analice mucho su carrera para que salga a defenderse", precisó.

Asimismo, la popular 'Reina del toto' hizo un mea culpa. " Yo creo que me desestabilicé un poco por tantas cosas que me hacían en televisión. De alguna u otra manera sentía un poco de bullying. Mis ánimos bajaron, no tenía ganas de hacer las cosas y muchas veces faltaba a contratos. En ese tiempo no era tan madura y me dejaba llevar por muchas cosas", indicó.

TE PUEDE INTERESAR: