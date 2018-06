Luego de que Luis 'Cuto' Guadalupe asegurara que Yahaira Plasencia sigue mencionando a Jefferson Farfán para facturar y mantenerse vigente en la pantalla, la cantante salió a defenderse de manera contundente.



"No es la primera vez que ese señor se refiere a mí. De alguien tiene que hablar y creo que su persona favorita soy yo. Que tenga cuidado porque todo tiene un límite y a mí no me va a temblar la mano de mandar una carta notarial y demandar a alguien si está hablando a cada rato de mí" , aseveró en ' América Espectáculos '.



La cantante aseguró que, para evitar malentendidos, eliminó sus 'historias' de Instagram donde felicitaba a la 'Foquita' con emoticones de corazón por su gol frente al conjunto escocés.

KLUG OPINA

Consultada al respecto, Melissa Klug ironizó la posible demanda y no dudó en respaldar al 'Cuto'. "¿Lo va a demandar? ¡Por favor! No creo que llegue a ese extremo porque sabe cómo promocionarse. Soy la mamá de dos de los hijos de Jefferson y podría subir un video celebrando su gol, pero para qué si igual lo voy a festejar".



"¿Cuál es la necesidad de subir una foto y ponerle corazoncitos? Solo llamar la atención de los periodistas, y obviamente rebotó toda la semana y hablaron de eso. Ella sabe su negocio", indicó la empresaria.

"Él no habló nada para que lo demande, no la ha difamado, no se expresó mal de ella, tampoco empleó calificativos malos. Solo ha dicho la verdad, que ella sabe cómo vender su negocio. Yo lo estoy diciendo, es más, pueden preguntar a cualquier persona y responderá lo mismo" , finalizó.