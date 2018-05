Yahaira Plasencia empleó sus redes sociales para invitar a sus seguidores a una conocida discoteca de la Costa Verde, donde grabó las escenas de su reciente videoclip, 'Sé que fallé'.

Aunque realizó varias 'historias' y transmisiones en vivo, la salsera se llevó una gran sorpresa cuando llegó al establecimiento y no había nadie. El hecho provocó que cuestione a su equipo de producción.

"¿No se supone que iba a estar con mis bailarines?", se le escucha decir en un video difundido en el programa ' Válgame Dios ', de Latina. La vocalista, incluso, había comprado bocaditos para el público. Pese a este incidente, Yahaira sacó adelante el video.