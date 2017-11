En medio de su presentación en una discoteca del Rímac por Halloween, la salsera Yahaira Plasencia se burló del enfrentamiento que protagonizó con Rosángela Espinoza y que acabó con su expulsión de 'Esto es guerra'.

“Un saludo a mi gente de Marañón. Yo viví por ahí, esa es mi rica gente del Rímac. Saludos y besos para ellos. Yo soy una chica de barrio, meto patada y hago de todo”, aseguró la salsera en Ojo.

"Por favor, haz todo lo que quieras, pero no metas patadas", le pidió el animador del evento. Ante ello, la también empresaria acotó que "ya no lo volveré a hacer, porque me botaron (risas)".



Yahaira Plasencia y Rosángela Espinoza fueron retiradas de la producción de América Televisión. Luego del suceso, la productora del programa pidió disculpas a los televidentes en pos de superar el grave incidente.