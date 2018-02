Los problemas para la ex integrante de 'Son Tentación' no tienen cuando acabar. Yahaira Plasencia pensó que se libraría de la demanda que le tiene preparada la ex pareja de su hermano, Olenka Mejía, sin embargo, la salsera tendrá que arreglar su problema por la vía legal.

La cantante de 'Sé que te amaré' pidió disculpas a la madre de su sobrino, a quien había tildado de 'loca'. Sin embargo, estas disculpas parecían ser en un tono sarcástico ya que Plasencia se reía constantemente y no parecía ser un lamento sincero.

El programa 'Espectáculos' se comunicó con Julio Gago, reconocido abogado, para saber si hubo algún inconveniente con la actitud de su patrocinado y una posible denuncia por una disculpas en tono de burla.

Por lo que el abogado respondió: " Si la persona, en vez de disculparse, sale sarcásticamente a burlarse y a volver a difamar, entonces, no hay ningún tipo de disculpas. Porque ella dice: 'Lo que quieres es sacarme plata así que no les voy a dar gusto' y eso no es una disculpa sincera".

En ese sentido, se rumorea que Olenka Mejía habría entablado una nueva denuncia por un monto de 100 mil soles que representa la indemnización que recibiría la afectada por el daño a su honra.

En el video, a partir del minuto 36:09, puedes observar el nuevo problema que enfrentará la cantante.