Tras la difusión de unos audios en el programa El reventonazo de la Chola, donde critica a su exgrupo 'Son Tentación', la cantante Yahaira Plasencia admitió que es su voz.

"Sí, es mi voz, no lo puedo negar, esos audios son de hace tiempo y se lo mandé a Paula Arias o a Gustavo Robles (mánager de 'Son Tentación'), no recuerdo a quién, pero fue a uno de los dos", dijo la novia de Jefferson Farfán en un enlace telefónico con Espectáculos.

Por ello, Yahaira Plasencia pidió a los de 'Son Tentación' que dejen de hablar de ella.

"Ellos sacan los audios ahora porque les conviene, les quiero pedir que ya no hablen más de mí. Si se presentan en un programa, no toquen mi nombre. Justo lanzan esos audios cuando presento mi orquesta", manifestó Yahaira Plascencia.

“Ya me destruyeron, pero no quiero que toquen más mi nombre, si salen en algún medio que lo hagan para hablar de ellos. Esta situación me está incomodando bastante”, agregó Yahaira Plascencia.