La cantante de salsa Yahaira Plasencia tuvo una singular reacción cuando le recordaron a Jefferson Farfán en un concierto que ofreció el último fin de semana en la Costa Verde.

Según informó el diario Trome, los asistentes al evento gritaron: “Yahaira una canción para Farfán”, “¡Yahaira el ‘Chocolate’!”.

Al escucharlos, Plasencia decidió responder con ironía: “Esos ya no me gustan, no me gusta pues... Ja, ja, ja. Ahora, me gusta el chocolate blanco ¿QUEEEÉ? Ja, ja, ja.”.

Es así como la artista nacional superó el momento incómodo y siguió con el show que preparó para el concierto ‘Pescadores del Pacífico’, donde también participó Bareto y otras bandas.

¿Excuñada de Yahaira Plasencia confirma relación con Jefferson Farfán?

Olenka Mejía, excuñada de la salsera Yahaira Plasencia, habló con el programa “Amor y Fuego” luego que fue desalojada de su vivienda. En conversación telefónica con un reportero de Willax TV, la joven madre de familia indicó que viene recibiendo el respaldo de Jefferson Farfán, quien sería su pareja.

“Jefferson (Farfán) me ha dicho: ‘Olenka tranquila, múdate allá por la estabilidad del bebé porque no es bueno que estén así’”, contó Mejía para el programa de Rodrigo González ‘Peluchín’ y Gigi Mitre.

“De verdad me siento tranquila y estoy bien. Eso es parte de una pareja. Es parte de que si estás con una persona, que se apoyen ambos”, agregó en otro momento.

