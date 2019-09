¿La salsera Yahaira Plasencia se habría burlado de Jefferson Farfán en un audio? La reacción que la cantante tuvo tras ser interrogada por la prensa sorprendió a todos. Ella solo atinó a enviar besos volados y decir “gracias” ante la incomoda pregunta.

Kurt Villavicencio, más conocido como ‘Metiche’ y actual reportero de ‘Válgame Dios’, lanzó la interrogante a la intérprete tras abordarla a su salida del programa ‘Mujeres al mando’ al que acudió para presentar su más reciente tema ‘Y le dije no’.

“¿Qué tienes que decir sobre el audio en el que (supuestamente) te burlas de Jefferson Farfán?”, le dijo Villavicencio, pero Plasencia hizo oídos sordos en ese momento.

Recientemente, se especuló en torno a un supuesto audio en el que Yahaira Plasencia hablaría de forma despectiva del futbolista y expareja sentimental. El ‘Zorro’ Zupe habló del tema con la prensa.

“Solo te digo que todo llega y cuando menos crees, estás otra vez donde no te debieron sacar. La verdad, no me sorprendería si hay fotos o audios”, indicó a Trome.

Durante la entrevista con ‘Mujeres en el Mando’, la artista confirmó que retomó su relación amical con el seleccionado.

