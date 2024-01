Yahaira Plasencia no atraviesa su mejor momento respecto a su salud y es que una herida en los labios impide que pueda cantar con normalidad, según contó ella misma en una transmisión en vivo.

La salsera explicó los motivos por los que estuvo ausente en las redes sociales en los últimos días y es que una pequeña herida en sus labios se agravó por lo que estéticamente no se siente bien para grabar contenido.

“Hola amigos ¿cómo están? Me pongo así (con el rostro de lado) porque no quiero que vean mi horrible herida que me he hecho en el labio. ¡No sé cuándo se va a ir esto! Ya de verdad, no me gusta cómo se ve”, expresó Plasencia.

La popular ‘Reina de Totó’ se mostró mortificada y se animó a pedirle recomendaciones a sus fans para sanar la llaga de sus labios.

“Se ha hecho costra y todavía no se cae. El sábado que estaba cantando en mis shows, se me salió por el roce del micrófono y de verdad me dolió, me dolió. Se ha vuelto a poner costra así que bueno no sé qué pasará”, explicó.









