"Si tiene que ir presa, presa se va ir": Yahaira Plasencia advierte a Magaly Medina por llamarla 'escort'

Yahaira Plasencia anunció que demandará a la conductora de televisión Magaly Medina, quien recientemente la calificó de “escort” en su programa.

Según Plasencia, esta afirmación ha afectado gravemente su imagen y su trabajo, motivo por el cual decidió proceder legalmente tras no recibir una rectificación por parte de la periodista.

"Le di la oportunidad de rectificarse en 24 horas de lo que dijo y no lo hizo, ella sigue pensando que escort tiene otra connotación y no es así y yo sí voy a proceder a demandarla por lo que ella ha hecho. Eso es difamar, ella tiene que comprobar lo que ha dicho. Nos vamos a ir a lo judicial y me voy a ir al final”, expresó en Amor y Fuego.

La cantante enfatizó que su prioridad no es buscar una reparación económica, sino defender su reputación y exigir respeto por su trabajo, pues las declaraciones de la conductora de televisión han tenido un impacto directo en su día a día.

“Esto afecta mucho mi trabajo, yo tenía un encendido de un árbol en un mall y la gente grita, te lo dice. Anda ve todos los comentarios de mi Instagram, me dicen ‘cuánto vales’ (...) Yo no voy a soportar este tipo de humillaciones, esto se acabó”, añadió.

Finalmente, Yahaira cuestionó el constante enfoque de Magaly Medina hacia su persona y señaló que esta vez no dejará pasar el asunto.

"No sé por qué me tiene tanto fastidio (...) Yo no sé por qué conmigo se la agarró, esta vez voy a ir hasta las últimas (...) Si tiene que ir presa, presa se va ir”, concluyó.

