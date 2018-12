¿Yahaira Plasencia actuará en la película de Jefferson Farfán? Esto fue lo que respondió la salsera

Pese a que ya no están junto hace tiempo, Yahaira Plasencia no perdió la oportunidad para desearle lo mejor a su ex pareja, Jefferson Farfán, quien el siguiente año estrenará una película sobre su vida.

En conversación con el diario Trome, la cantante de salsa dejó en claro que desea que "le vaya súper bien" a la 'Foquita', quien este año disputó el Mundial Rusia 2018 con la camiseta de la selección peruana.

Al ser consultada sobre la posibilidad de actuar en el filme inspirado en la vida de Farfán, la ex cantante de 'Son Tentación' respondió de la siguiente manera: "No hay forma, pero que le vaya súper bien".

DATOS:

-Martín Casapía, director peruano que se dio a conocer con la comedia 'A tu lado', será quien esté a cargo de este proyecto.+

-La película de Jefferson Farfán se llamará 'La Foquita: El 10 de la calle' y se estrenará a fines de 2019.