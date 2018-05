Esta indignada. Luego de que el programa 'Válgame Dios' difundiera imágenes de su padre en estado de ebriedad, Yahaira Plasencia empleó sus redes sociales para sentenciar a Rodrigo González y Gigi Mitre por haberse metido "con una persona que no es pública".

La salsera enfatizó que alista una carta notarial con sus abogados y que el hecho no quedará impune. "La artista, la conocida, soy yo, no mi familia, no mi padre. ¿Cómo es posible que no se respete nada? ¿ Hasta cuándo en este país van a seguir exponiendo la vida de los demás con tanta facilidad y que nadie haga nada? Con mi familia no tienen por qué meterse, eso es bajo", aseveró en mayúsculas vía Instagram .



"Creo que todo tiene un límite y no quedará impune", finaliza su mensaje en esta plataforma social. Jorge Plasencia, el papá de la cantante, fue grabado en las calles del Rímac y las imágenes fueron difundidas en el programa de Latina.

De acuerdo al clip, el señor brinda con un grupo de personas que, al parecer, son conocidas para él y les habría contado sus problemas personales.