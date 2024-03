El cantante peruano de salsa, Josimar, ha vuelto a acaparar titulares tras la espera de su quinto hijo junto a su pareja, María Fe Saldaña. Además, reveló que ya están organizando su matrimonio, sumando un nuevo capítulo a su vida personal. Tras ello, su expareja Yadira Cárdenas se pronunció.

En una entrevista para ‘América Hoy’, la cubana confirmó que finalmente logró divorciarse del artista:“Gracias a Dios ya me divorcié de esa cosa, me costó trabajo, ya que no quería que le metiera el divorcio y el señor no quería firmarlos”, expresó Yadira Cárdenas, destacando las complicaciones que enfrentó para obtener la separación legal.

Además, Yadira reveló detalles sorprendentes sobre la actitud de Josimar durante el proceso de divorcio, señalando que él se resistía a firmar los papeles debido a su situación de residencia. “No quería firmar por la residencia porque la que él tiene ahora solo es temporal, de 3 años”, añadió.

La expareja de Josimar también hizo fuertes declaraciones sobre el cantante, sugiriendo que lo sintió como un usuario interesado en obtener beneficios. “La verdad no quería aceptarlo de que sí me había usado, pero está más que claro que solo me utilizó y quería seguir utilizándome ya estando con su mujercita”, afirmó.

Asimismo, Yadira insinuó que María Fe Saldaña, la actual pareja de Josimar, sería cómplice de este plan para obtener una residencia de 10 años. “Claro, ella le aceptó todo el acuerdo. Porque yo hablé con ella y por la forma en que me habló está más que claro que ya tenían un acuerdo”, reveló.





Perú21 ePaper, ingresa aquí y pruébalo gratis.