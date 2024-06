Yaco Eskenazi y Natalie Vértiz son considerados una de las parejas más sólidas del ambiente artísticos, pero como toda relación, ambos han tenido problemas amorosos e incluso han estado cerca de ponerle fin a su matrimonio.

En una reciente entrevista para el podcast ‘Confesiones’, el integrante de ‘El Gran Chef Famosos’ recordó que él y la modelo atravesaron una fuerte crisis que los llevó a pensar en separarse.

Según contó, esta complicada situación ocurrió cuando su padre estaba delicado de salud, entre el 2019 y 2020. Precisamente su progenitor fue quien impidió que termine su relación con un gran consejo.

“Esa Navidad (2019) tuvimos una conversación, yo me acuerdo que Natalie y yo estábamos como en una crisis y él me decía, ‘los Eskenazi no abandonan a la familia, tu estás huev…’ y yo le decía: ‘papá, pero si no funciona, no funciona’ y me decía que tenía que recomponerme, y tener otro hijo”, sostuvo.

El guerrero histórico recordó que, pese al fallecimiento de su padre, él y Natalie continuaban distanciados. “Mi padre falleció el 1 de enero, y Natalie y yo como que nos acercamos un poco, pero era una situación que habíamos hecho una brecha, a veces les pasa a las parejas y de pronto viene la pandemia”, agregó.

Finalmente, dijo que decidió consolidar su matrimonio y tener un segundo hijo luego de estar a punto de sufrir un accidente de tránsito, una situación que le cambió la vida.









Natalie Vértiz ya no tendrá más hijos con Yaco Eskenazi

los fanáticos de la modelo y exreina de belleza le han expresado sus deseos de que se convierta en madre de una niña, e incluso el exconductor de ‘Mi mamá cocina mejor que la tuya’ confesó que le gustaría agradar su familia.

Pese a los deseos de sus seguidores y de su esposo, Natalie Vértiz confesó que tiene una importante razón para ya no volver a salir embarazada.

Natalie Vértiz abrió la caja de preguntas en sus historias de Instagram para responder las dudas de sus fans, y aprovechó la pregunta de uno de los internautas para dejar claro que no piensa en convertirse en madre por tercera vez.

“¿Planeas tener una niña a corto plazo?”, fue la pregunta de uno de los usuarios que causó la reacción de la conductora de ‘Estás en todas’.

“No jejeje suficiente con mis dos niños. Obviamente, amaría ver cómo sería una hijita mía, pero va mucho más allá de solo traer hijos al mundo”, escribió Natalie.





