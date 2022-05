El conductor de “En esta cocina mando yo”, Yaco Eskenazi, aseguró que tras recuperarse de la operación en su rodilla izquierda volverá a jugar fútbol con sus amigos. Además, indicó que no es necesario que le pida permiso a su esposa Natalie Vértiz para hacer algo que le apasiona.

“Yo no tengo que pedirle permiso a mi esposa (Natalie Vértiz ) para ir a jugar fútbol. Es algo que a mi me apasiona, me gusta y voy a practicar siempre y mientras que lo practique con mis amigos no hay nada de que preocuparse”, dijo en Amor y fuego.

Consultado respecto al ‘ampay’ de Óscar del Portal con Fiorella Méndez, así como el Aldo Miyashiro con Fiorella Retiz, que sucedió tras una ‘pichanga’ cuando los cuatro amigos fueron al departamento del conductor deportivo, Eskenazi indicó que ya no se debería “hacer leña del árbol caído”.

“No siento que este yo tampoco en una posición de dar consejos. Ellos son adultos y lo que corresponde ahora es asumir con responsabilidad los errores que han cometido. Yo ya creo que ya pasó un tiempo de ese tema y ya no hay nada más que decir. Yo creo que tampoco tendríamos que hacer leña del árbol caído. Ya está, yo no creo que ellos la estén pasando muy bien tampoco. Espero de corazón que todo se resuelva y puedan encontrar tranquilidad”, señaló.

Por otro lado, indicó que la operación de su rodilla ya está mucho mejor. “Tengo dos semanas de operado y con ganas de volver a jugar. Eso está en cada uno. Es cuestión de cada uno ser responsable de lo que hace”, puntualizó.

Lo operaron

A través de su cuenta oficial de Instagram, el conductor de televisión reveló que “ya no tengo menisco externo”, además de otras complicaciones que lo obligan a someterse a una delicada operación.

“A punto de entrar a sala de operaciones. Mi rodilla izquierda no aguanto más y es necesario una intervención. Ya no tengo menisco externo, casi no me queda cartílago y tengo en cruzado anterior roto al 70% así que no queda otra. Estoy tranquilo porque sé que estoy en las mejores manos”, escribió el presentador de TV.

“Ya les iré contando para que me acompañen en este proceso porque si o si volveré a hacer lo que mas me gusta. El camino será largo y difícil pero la pasión por algo que amas es más fuerte que cualquier obstáculo”, agregó Eskenazi.

VIDEO RECOMENDADO