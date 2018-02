Yaco Eskenazi: "No tuve una sola enamorada a la que le haya sido fiel" [VIDEO]

Asegura que el amor lo hizo cambiar. Yaco Eskenazi aceptó públicamente que, antes de conocer a Natalie Vértiz, nunca le fue fiel a ninguna de sus parejas.

En una conversación íntima con Gisela Valcárcel, el capitán histórico de los 'Leones' aceptó que en el pasado no fue honesto con sus enamoradas, entre ellas, Sully Sáenz.

"No he tenido una sola enamorada en mi vida a la que le haya sido fiel (...) Me da un poco de roche, porque deben haber tantas mujeres que dicen: 'Este qué hace este cara de jebe hablando del amor'", sostuvo.



"Yo pensaba: 'Dios me va a castigar de todas maneras, me va a pasar factura', y definitivamente me pasó factura y ahora que he conocido a Natalie y que soy fiel al 100% me doy cuenta que esto es la felicidad", confesó.