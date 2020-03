Los días difíciles pasaron. Yaco Eskenazi y su esposa Natalie Vértiz han superado el distanciamiento que sufrieron durante su matrimonio y ahora están más felices que nunca.

El conductor de ‘Mi mamá cocina mejor que la tuya’ reveló que uno de los motivos que propició el alejamiento de ambos, fueron los reiterativos viajes al extranjero de la modelo.

“Me gustaría tener a mi mujer siempre conmigo, que no se vaya ni a la esquina, pero también soy un hombre inteligente, entiendo que mi esposa tiene una carrera y está en ascenso. No diré que me encanta que se vaya, yo extraño a mi esposa, eventualmente no viajará tanto y estará en casa”, expresó Eskenazi en conversación con El Popular.

Señaló que acordaron de todos los viajes que tenga Natalie en el año, la acompañará a por lo menos tres.

“En el matrimonio también se negocia, hemos negociado (con Natalie) para que este año me lleve por lo menos a tres de sus viajes", dijo el actor.

Yaco Eskenazi señaló que pronto sus redes sociales también se amistarán y publicar´pan fotografías juntos. "Después de cinco años de casados hay muchos temas que se van cargando y se tienen que descargar. Gracias a Dios hoy todo está bien. Pronto nuestras redes también se amistarán y apareceremos juntos”, señaló.