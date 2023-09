Yaco Eskenazi llegó como invitado al reciente programa de ‘América Hoy’ e hizo una confesión inesperada sobre su relación con Natalie Vértiz mientras comentaban sobre el compañerismo entre Federico Salazar y Verónica Linares.

Según Eskenazi, su esposa, la ex Miss Perú Natalie Vértiz, le pide regularmente que le tome fotografías para sus redes sociales, una tarea que a él no le agrada particularmente.

“(Verónica: ¿Te obliga?) Sí, pero yo lo digo. A mí no me gusta tomarle fotos, les voy a dar un ejemplo (imita cómo le da el celular) me dice: ‘mira amor, aquí agarra, no te muevas (...) ¿Qué has hecho?’. Es una humillación cada vez” , dijo.

Tras los comentarios del exchico reality, Brunella Horna, conductora de ‘América Hoy’, señaló que Natalie Vértiz es una influencer y debe compartir fotos en redes sociales. “Es que Yaco no entiendes que esas fotos son trabajo, Natalie gana con esas fotos” , dijo.





