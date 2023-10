Yaco Eskenazi y Natalie Vértiz se pronunciaron sobre las acusaciones Paolo Hurtado contra Jossmery Toledo, a quien acusó de haberle hecho “brujería” durante su relación extramatrimonial. En ese sentido, Yaco sorprendió a todos al revelar que alguien le hizo magia negra.

“Creo en las energías buenas y en las energías malas. Soy el tipo de persona que no creo en la capacidad de otra persona de hacerte brujería y que te haga daño. Trato de pensar que no creo en eso para no sentirlo, que no me afecte, pero definitivamente hay en el universo energías buenas y malas” , explicó el exchico reality.

Natalie Vértiz, por su parte, destacó que algunas personas no creen en la “mano negra”. Sin embargo, Yaco comentó que muchas personas pueden sugestionarse y compartió una anécdota personal.

“A mí alguna vez me dijeron que me hicieron (brujería), pero yo no creo. Recé mi ‘Padre Nuestro’ mi ‘Ave María’ y hasta mañana” , puntualizó.





