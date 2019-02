Yaco Eskenazi regresó como invitado a 'EEG' y causa polémica [VIDEO]

Yaco Eskenazi regresó como invitado al reality 'Esto es guerra' con algunos de sus compañeros de la película 'Once macho'.

Cuando se presentó en el set, Mathías Brivio y Gian Piero Díaz le preguntaron si es verdad que desde hace una semana se siente "combatiente".

Ante ello, el ex 'chico reality' expresó: "Justamente por esa persona que se acaba de parar a gritar es que mi corazón está dividido", dijo el actor en referencia a Rafael Cardozo.

Yaco Eskenazi también aclaró que no es la primera vez que veía a Gian Piero, sino que se conocen desde niños.

" Acá estamos en 'Esto es guerra'. A mí me gusta mucho como Mario Irivarren maneja el equipo (de los 'Retadores'), me gusta cómo piensan, en cambio, no me gusta como Rafael reclama (con los Guerreros). Además, la última vez que estuve acá le quise dar la banda de capitán a Patricio Parodi, pero no me aceptó. Yo no soy 'combatiente'", dijo.

Yaco Eskenazi regresó como invitado al reality 'Esto es guerra'. (América TV)

