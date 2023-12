El conductor de ‘En boca de todos’, Yaco Eskenazi, reveló que sufre de ansiedad. En la última edición del programa, el esposo de Natalie Vértiz aseguró que ha dejado el café porque piensa que eso es lo que ha desencadenado que sufra de ataques de ira.

“No me da insomnio, a veces me da ansiedad, he tenido que dejar el café porque creo que eso me daba ansiedad (...) Eso tengo yo, ¿alguien ha mandado a hacer esta nota para mí? Hambre, ansiedad, ataques de ira”, señaló el presentador riendo luego de escuchar a su esposa, también conductora del espacio.

Sin embargo, la salud mental no es motivo de risa: Entre enero y septiembre del presente año, los diferentes establecimientos del Ministerio de Salud (Minsa) atendieron 1′333,930 casos por trastornos de salud mental.

Según el reporte, las patologías más frecuentes son ansiedad (343,897), depresión (207,068), síndrome del maltrato (550,965), trastorno emocional y del comportamiento en la niñez y adolescencia (170,727) y trastorno del desarrollo psicológico (161,474), entre otros.

