El exconductor de televisión Yaco Eskenazi dejó boquiabiertos a sus seguidores al compartir una experiencia inolvidable que vivió recientemente junto a su familia y su esposa Natalie Vértiz durante un viaje a Disney. Sin embargo, lo que más llamó la atención no fue la magia de Disney, sino la revelación sobre su situación económica.

Se conoce que Yaco Eskenazi ha estado alejado de la pantalla chica desde hace algún tiempo, teniendo solo algunas participaciones en el programa ‘Mande quien Mande’. No obstante, el exfutbolista permanece activo como comentarista en un programa de YouTube.

En el último episodio de ‘Palabra de Hincha’, transmitido por No somos TV, Yaco Eskenazi compartió detalles de su experiencia en el parque de Disney, donde lamentó las largas colas en los juegos y mencionó el costo de 115 dólares por un pase libre que permite ingresar directamente a las atracciones, el cual no pudo costear.

El periodista deportivo Flaco Granda comentó sobre el precio del pase libre, indicando que para Yaco era una suma insignificante, a lo que el exchico reality respondió enfáticamente: “Escúchame, tú no te das cuenta de que estoy desempleado. Flaco, tú estás en todos los programas, mientras que yo solo tengo ‘Palabra de Hincha’”. Además, agregó que el costo del pase no era solo para él, sino también para sus hijos Leo y Liam, su esposa Natalie, y la nana de la familia.





Yaco Eskenazi revela en el programa ‘Palabra de Hincha’ que se encuentra desempleado.





Natalie Vértiz reveló que perdió su anillo de matrimonio

Natalie Vértiz sorprendió a más de uno al revelar que perdió el anillo que Yaco Eskenazi le puso frente al altar en la denominada boda del año, ceremonia que se llevó a cabo el pasado de julio del 2015 y que fue transmitida en televisión nacional. Aunque confirmó que perdió su sortija con un alto significado, prefirió no entrar en detalles frente a cámaras.

Lo que Natalie Vértiz sí se animó a contar fue cómo reaccionó Yaco Eskenazi cuando se enteró que había perdido su anillo de boda: “Yaquito me mandó a hacer uno nuevo, pero no lo perdí. Yo sentí que me robaron”, sentenció entre risas nerviosas la conductora de América Televisión.

