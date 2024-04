Luego de que Yaco Eskenazi saliera a revelar que no se encuentra atravesando por su mejor momento económico, fue invitado para hablar en una entrevista para el programa ‘Magaly TV La Firme’. Durante su participación, el exconductor de espectáculos dio detalles de una pasada crisis matrimonial que vivió a lado de su esposa Natalie Vériz.

El exchico reality negó que el tenso momento en su relación se haya dado por una infidelidad o por una tercera persona. El distanciamiento se dio por los continuos viajes de la modelo al extranjero.

“Fue una época difícil para los 2, en esa época Natalie viajaba mucho y yo estaba mucho en casa, entonces se fue abriendo una brecha que no nos dimos cuenta. (Nos estábamos convirtiendo en dos extraños) Y no nos dimos cuenta hasta que dijimos hay que sentarnos a hablar. Ella me dijo 2 cosas que a mí me entraron claramente”, explicó Eskenazi.

No todo es color de rosa en la relación de la modelo y el exfutbolista.

Sin embargo, lograron salir de este momento dialogando y poniendo de su parte. Señala que ahora un divorcio no es una posibilidad porque ha prevalecido el amor que tienen y los dos pequeños hijos que comparten.

“Dije: ‘claro, yo tengo que darme cuenta de esto, de cambiar esto’ y ella también entendió y vino la pandemia dijimos que ese era el momento para tener a nuestro segundo bebé y lo tuvimos y digamos que la relación renació. [...] No dejamos de trabajar. No significa que Natalie y yo todo el día nos llevamos bien y todo el día estamos sonriendo, no, pero para eso está la comunicación. Nosotros conversamos mucho y prevalece el amor que nos tenemos”, agregó.

Sobre sus diferencias con la figura de televisión, admitió que: “Yo creo que Natalie me mandonea un poco, es una ilusión óptica”, dijo entre risas.

“Estoy desempleado”

Yaco Eskenazi dejó boquiabiertos a sus seguidores al compartir una experiencia inolvidable que vivió recientemente junto a su familia y su esposa Natalie Vértiz durante un viaje a Disney. Sin embargo, lo que más llamó la atención no fue la magia de Disney, sino la revelación sobre su situación económica.

Se conoce que Yaco Eskenazi ha estado alejado de la pantalla chica desde hace algún tiempo, teniendo solo algunas participaciones en el programa ‘Mande quien Mande’. No obstante, el exfutbolista permanece activo como comentarista en un programa de YouTube.

En el último episodio de ‘Palabra de Hincha’, transmitido por No somos TV, Yaco Eskenazi compartió detalles de su experiencia en el parque de Disney, donde lamentó las largas colas en los juegos y mencionó el costo de 115 dólares por un pase libre que permite ingresar directamente a las atracciones, el cual no pudo costear.

