El conductor del programa ‘En esta cocina mando yo’, Yaco Eskenazi aseguró que no pide permiso a su esposa, Natalie Vértiz para ir a jugar fútbol con sus amigos debido a que ella tampoco le pide permiso para viajar a Europa con fines laborales.

Así lo señaló el también actor en la final del concurso ‘Model Of The Year Perú 2022′, donde la pareja condujo junta por primera vez dicho evento. América Espectáculos aprovechó la presencia de la pareja para conversar.

“Yo seguiré jugando pichanga siempre, cumplo 7 meses de haberme operado y estar de vuelta en las canchas, para mí es un regalo de la vida... (¿Le pides permiso?) No, imagínate. Cero permiso. Es como si Natalie me pida permiso para irse a Europa. No me pide permiso, me avisa que se va... Dice: ‘Me voy a Canes’”, reclamó Yaco Eskenazi.

Por su parte, Natalie Vértiz aclaró que hay mucho respeto dentro de su matrimonio, pero que siempre se hacen bromas, así como ella lo hizo en un Tik Tok que generó algunas críticas.

“Nosotros siempre hemos tenido respeto el uno hacia el otro. Me encanta hacernos bromitas y recién ha vuelto a las pichangas y él tampoco no me avisa, me dice media hora antes: ‘Ya me voy’, pero no dudo de mi esposo. Hasta que demuestre lo contrario”, aseguró la modelo.





