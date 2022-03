El conductor de televisión, Yaco Eskenazi aclaró que no tiene nada contra Anthony Aranda, luego que protagonizaran un tenso momento durante la presentación del bailarín como nuevo jale de ‘Esto es guerra’ la semana pasada.

Y es que Anthony Aranda expresó su disconformidad con que los medios trataran mal a Melissa Paredes tras el ampay porque “decidieron creer simplemente en una versión llena de mentiras y mal intencionadas”. Ante estas palabras, Yaco puso los puntos sobre la ies.

“Entiendo tu molestia con que no se debe hablar mal nunca de una mujer, pero mejor no hablemos de las versiones de cada uno porque eso es entrar en temas que les compete a esas personas. Y eso mejor que se quede así”, dijo el conductor de TV en ese momento.

Tras dos semanas de lo sucedido, Yaco reveló, en una entrevista para el grupo El Comercio, que conversó con Anthony Aranda y entendió lo difícil que fue para bailarín enfrentar lo que vivió y luego pararse sobre el set de ‘Esto es guerra’.

“No me molestó que él esté en los 10 años de EEG, no me molesta que alguien tenga trabajo. Yo no pienso así. Más allá de lo que pasé en la vida personal, lo único que le dije es que no habría que tocar temas mientras la otra parte no está para defenderse. Después conversé con él y entendí que para él también fue un momento difícil. Estaba nervioso, era su primera aparición en televisión en un formato gigante, haya hecho bien o no a mí no me corresponde juzgar, le ha caído con palo y lo ha tenido que aguantar”, explicó el esposo de Natalie Vértiz.

“No estoy molesto con él ni con nadie. Yo me preocupo por mi Leo, Liam, mi esposa, mi mamá, mi hermana, mis sobrinos y mis amigos cercanos. Rezo todos los días para que todos tengan salud y prosperidad. Siempre le voy a desear bien a todo el mundo y que todos tengan la oportunidad de enmendar sus errores y seguir para adelante y crecer de esta vida”, aclaró.

Anthony Aranda ingresa a EEG https://www.americatv.com.pe/

Ethel y Yaco en ‘En esta cocina... mando yo’

Ethel Pozo y Yaco Eskenazi regresan los domingos a las 7 de la noche con un nuevo formato, ‘En esta cocina…Mando yo’, programa concurso de cocina producido por GV Producciones y América Televisión, que promete diversión para deleite de toda la familia.

“‘Ya no serán las mamás que cocinen, sino que habrá un chef invitado, se prepararán platos elaborados. Tienes que preparar algo que nunca has probado. El chef dictará solo una vez la receta a las chicas y ellas tranferirán la información a los chicos, es un juego en pareja, es divertido y graciso”, comentó Ethel Pozo.

Yaco Eskenazi agregó que esperan que el público vuelva a conectarse con ellos como lo hicieron con ‘Mi mamá cocina mejor que la tuya’: “Ethel y yo somos humilde y confiamos mucho en que durante el tiempo que pasamos en ‘Mi mamá cocian mejor que la tuya’ nos ganamos el cariño de la gente siendo humildes, responsables y haciendo las cosas con amor y pasión. Ojalá que este domingo toda la familia se enganche y se diviertan”.

VIDEO RECOMENDADO

Esto es guerra: Rafael Cardozo separó a Luciana y Patricio

Rafael Cardozo separó a Luciana y Patricio