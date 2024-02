¡Atentos todos los fans! Marvel acaba de confirmar el elenco de Los Cuatro Fantásticos, en el Universo Cinematográfico de Marvel. La “primera familia de Marvel” tendrá su primera aparición en el UCM, debido a que por años, los derechos cinematográficos le pertenecían a Fox, en lugar de Disney.

Según la revista Variety, Marvel ha elegido a los cuatro actores que representarán a “la primera familia”. Pedro Pascal (”The Mandalorian”, “The Last of Us”) como Reed Richards/Señor Fantástico, Vanessa Kirby (”Napoleón”, franquicia “Misión Imposible”) como Susan Storm / La Mujer Invisible, Joseph Quinn (”Stranger Things”) como Johnny Storm / La Antorcha Humana, y Ebon Moss-Bachrach (”The Bear”) como Ben Grimm / La Mole.









Aunque no sabemos acerca de la historia, Disney ha confirmado que la película cambiará su fecha de estreno para el 25 de julio del 2025. Se supo que se intentará seguir la premisa de los cómics, en donde la familia son astronautas que se convierten en superhéroes una vez que son golpeados por rayos cósmicos en el espacio. Cada miembro de la familia (Reed y Sue están casados, y Sue y Johnny son hermanos) tiene diferentes poderes: Reed puede estirar su cuerpo, Sue puede volverse invisible y conjurar campos de fuerza, Johnny puede convertir su cuerpo en fuego potente, y Ben se transforma en una criatura naranja, formidable y poderosa.









Matt Shakman (”Wandavision”) dirigirá la película, y la producción empezará por julio y agosto del 2024. Curiosamente, Vanessa Kirby habría hablado anteriormente de estar interesada en hacer el papel de Sue. “Sería un honor”, explicó a Variety en una entrevista anterior. “Ella es increíble.”

La razón por la que Los Cuatro Fantásticos no han aparecido hasta ahora en el Universo Marvel fue debido a un caso de derechos. Los derechos de la película pertenecían anteriormente a 20th Century Fox. La productora habría hechos dos sagas cinematográficas con la franquicia, en el 2005 y el 2015, pero la crítica fue negativa en ambos casos. En el 2019, Disney compró a Fox, llevando a poseer los derechos de los personajes. Se habría visto una versión distinta de los personajes en la cinta del 2022, “Doctor Strange en el Multiverso de la Locura”; en donde el actor John Krasinki interpretó al Señor Fantástico.

“Los Cuatro Fantásticos” se estrenará el 25 de julio del 2025.





