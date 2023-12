Milett Figueroa continúa dando de qué hablar en Argentina y es que luego de confirmar que tiene una fuerte lesión en la columna vertebral, la modelo peruana fue vista llegando a Uruguay con sus maletas y todo indica que pasaría el Año Nuevo con Marcelo Tinelli, quien se encuentra en el mismo lugar desde hace algunos días.

La chica reality arribó a Punta del Este la tarde de este último 30 de diciembre y estuvo presente en un desfile de moda, una situación que ha despertado suspicacias entre los internautas que no dudan en lazar críticas en su contra.

“Nunca tuvo nada, no sabía la coreografía, tenía que bailar. La mentira tiene patas cortas, nunca creí en ese show”, “¿No qué no podía estar ni parada ni sentada y por eso no estuvo en la gala de puntajes? Qué rápido se recuperó. ¿No que a todos se les iba a medir con la misma vara?, “Ahhhh, pero para trabajar no está en condiciones, jajaja”, “Deberían ponerle cero por irse de viaje”, “¿No que no podía caminar ni pararse del mareo?”, fueron algunos de los comentarios en redes sociales.

¿Qué lesión tiene Milett?

Hace unos días, Milett Figueroa preocupó a sus fans luego de sufrir una descompensación durante su participación en el programa ‘Bailando 2023′. Horas después, Marcelo Tinelli explicó cuál era su estado de salud.

“Milett tiene un desplazamiento de vértebra. La trató el doctor y me dijo por mensaje que tiene un desplazamiento de vértebra. No sé cómo va a seguir, no sé si va a bailar el próximo ritmo. Ayer le dolía la cervical de los trucos que estuvo haciendo en el ritmo urbano en el que estuvo trabajando”, enfatizó el presentador, descartando así los rumores de embarazo.





