Parece que todo se derrumbó. Alondra García Miró no volverá a Brasil, en donde vivía con Palo Guerrero, tras pasar un mes de vacaciones en España, aseguró el fashionista Javier Rojo, quien indicó además que la modelo busca departamento para instalarse en Lima.

“Ellos (Alondra y Paolo) ya no están, no van a volver. Sé que Alondra está buscando un departamento en Miraflores de 80 a 100 m2, con cochera, pues es ahí donde vivirá cuando regrese de Madrid, donde está de vacaciones con sus amigas por un mes”, indicó Rojo.

“Es más, ella ha publicado historias donde se ve que la pasa bien”, agregó.

Además, el argentino contó que tenía cómo corroborar su versión con una fuente de primera mano.

“Tengo los chats donde ella solicita las características del departamento”, dijo en el programa ‘En boca de todos’.

Lo que dijo su amigo Carlos Cacho

Carlos Cacho visitó este jueves 30 de junio el programa “América Hoy” para hablar sobre los vestidos de novia en tendencia. Sin embargo, en medio de su visita se mostró incómodo cuando le consultaron por los rumores que señalan que el romance de Alondra García Miró y Paolo Guerrero llegó a su fin.

El estilista hizo notar su sorpresa e incomodidad cuando le pusieron la fotografía de Alondra García Miró usando un vestido de novia.

“A Carlos no le gusta creo. Mira su cara. Me interesa saber qué dice Carlos”, comentó Giselo. “Quién le ha dicho a Giselo que a mí me interesa lo que a él le interesa. Está loco. Ella me encanta, es una niña. Está bello”, fue lo único que comentó Cacho.

“¿Qué pasó? No estás diciendo nada más. Algo sabes, has estado de vacaciones con ella”, interrogó Janet Barboza. A lo que Carlos respondió: “No voy a decir nada porque la quiero mucho y la respeto, por eso no voy a decir nada”.

Al no tener una respuesta clara, Janet Barboza preguntó directamente a Carlos si sabía si eran cierto los rumores de que el romance entre la ‘ojiverde’ y el futbolista llegó a su fin.

“Solo algo. ¿Sigue con Paolo?”, increpó la conductora de “América Hoy”. Pese a la insistencia, el estilista no reveló nada y solo envió un saludo a Doña Peta, madre de Paolo Guerrero.

