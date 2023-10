Bad Bunny acaba de estrenar su último disco ‘Nadie sabe lo que va a pasar mañana’ con 22 canciones y sus fanáticos en todo el mundo ya se encuentran disfrutándolo. Sin embargo, una canción en especial ha causado tendencias en Twitter, ya que en la letra menciona a la expareja del ‘conejo malo’, Gabriela Berlingeri. ¿Qué habrá dicho Kendall Jenner?

Para empezar, los rumores de un vínculo sentimental entre Benito (nombre real) y la supermodelo comenzaron en febrero de este año y, si bien al principio no dieron declaraciones, ya no ocultan lo que tienen. Se les ha visto demostrándose afecto varias veces en público. Ahora último, la pareja ha sido parte de la nueva campaña de Gucci.

Por otro lado, sobre la relación que tuvo con Gabriela, comenzó en 2017 y terminó a finales del año pasado, según el portal AS. Berlingeri es una modelo y diseñadora puertorriqueña. Tras la ruptura, se conoció que ambos mantenían una amistad o, al menos, una buena relación.

Y si bien Bad Bunny siempre ha hablado poco o nada sobre su vida amorosa, la canción ACHO PR de este quinto álbum ha generado polémicas, pues menciona a Gabi. “Gracias Dios por poner en mi camino a Jan, a Noah y a Gabriela”, se escucha en la letra.

Esto no solo causó la inmediata reacción en sus miles de oyentes, sino que no sería ajena una incomodidad por parte de Kendall, ya que su relación con el cantante urbano parece ir cada vez más estable. Ella, por su parte, no se ha pronunciado por el nuevo disco de su saliente o novio. En tanto, en X el nombre de Kendall y Gabriela por dicha canción han sido tendencia.

