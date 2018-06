El rapero XXXTentacion murió ayer cuando le dispararon a quemarropa al interior de su auto en Florida ( Estados Unidos ), pese a que lo auxiliaron y llevaron a un centro médico cercano, no resistió.

Su nombre real era Jahseh Onfroy de 20 años y aunque ahora muchos otros raperos como Kanye West, pareja de Kim Kardashian , lamentan su muerte. La verdad es que XXXTentación no era lo que aparentaba ser. Él afrontaba un juicio por violencia doméstica contra su ex novia embarazada.

La víctima es Geneva Ayala quien empezó una relación con el rapero en noviembre de 2014 y desde entonces su vida fue un tormento, llena de episodios de violencia y temores. Cada cuatro días, ella recibía golpizas brutales hasta el 2016 que quedó embarazada, pero para él no fue un impedimento y continuaba con los maltratos.

En declaraciones al diario Miami New Time, Geneva Ayala contó detalles de los ataques. Una vez la obligó a escoger entre un tenedor y un cepillo de alambre porque "iba a poner uno de ellos en mi vagina".

"Me golpeó, me estranguló, me rompió colgadores de ropa en las piernas, me amenazó con cortarme el pelo o cortarme la lengua, me ponía cuchillos o tijeras en mi cara, me puso la cabeza bajo el agua", relataba abrumada.

Geneva fue brutalmente golpeada por XXXTentacion. (Policía de Sweetwater) Geneva fue brutalmente golpeada por XXXTentacion. (Policía de Sweetwater)

ENCERRADA



Uno de los últimos pasajes de violencia que vivió fue cuando después de golpearla y estrangularla por enésima vez, la encerró en la parte trasera de la casa durante dos días. XXXTentación la dejó sin teléfono.

Cuando logró escapar, lo denunció a la Policía de Sweetwater y lograron su captura. Al rapero lo acusaron de agresión agravada contra una víctima embarazada y de detención ilegal.



Hace unas semanas , XXXTentacion consiguió que un juez federal fallara a favor de él y le permitiera que realizara sus giras musicales.